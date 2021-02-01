РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 фев. Воспитанники спортшколы Люберец завоевали призовые места на чемпионате и первенстве Москвы по киокусинкай кумитэ, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Соревнования прошли накануне в Москве с соблюдением мер предосторожности, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

«Среди 400 участников соревнований по киокусинкай кумитэ люберецкие спортсмены стали одними из лучших и завоевали медали разного достоинства. Артем Швец занял первое место, Иван Буран, Алексей Фадеев и Ксения Петрова – второе, Михаил Дреев – третье», – говорится в сообщении.