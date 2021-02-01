РИАМО - 1 фев. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин открыл филиал №3 городской взрослой поликлиники №134 на улице Теплый Стан, в здании закончили комплексную реконструкцию, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В этот же день после реконструкции открылись еще три детские поликлиники – филиал №1 поликлиники №7 на улице Старый Гай, головные здания поликлиники №15 на улице Всеволода Вишневского и поликлиники №118 на Куликовской улице.

«Программа реконструкции городских поликлиник идет полным ходом. Работы закончены в 11 зданиях, в 35 поликлиниках идет ремонт, многие из них будут открыты уже в этом году», – отметил Собянин.

Четырехэтажное здание медучреждения на улице Теплый Стан построили в 1984 году. В нем принимают свыше 30 тысяч москвичей. Комплексную реконструкцию поликлиники начали в феврале 2020 года.

Рассадка врачей по кабинетам организована так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным. Пациентов принимают врачи общей практики, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, невролог, кардиолог, эндокринолог. Работают кабинеты ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, рентген, маммография, флюорография и дневной стационар.

В поликлинике на Теплом Стане реализуют проект «Мой администратор». В его рамках администраторами в поликлиниках стали сотрудники центров госуслуг «Мои документы», которые имеют большой опыт взаимодействия с посетителями.

Администраторы помогают записаться на прием, найти кабинет и решить другие вопросы. В настоящее время сотрудники центров госуслуг работают в десяти детских и трех взрослых поликлиниках столицы.