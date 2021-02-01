РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 1 фев. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году в Дзержинском проведут благоустройство парка «Сказка» с участком прилегающей улицы Ленина, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Идея проекта заключается в том, чтобы сделать существующее пространство парка многоплановым, образным, развивающим фантазию ребенка. Обогатить ландшафт парка и использовать его для различных сценариев игры», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Концепция благоустройства предполагает создание различных функциональных зон: нескольких детских игровых площадок, разных по наполнению и возрастной категории, спортивной площадки с тренажерами, песочницы, мест для отдыха, зоны настольных игр, а также многофункциональной спортивной коробки.

Уникальность парка будет состоять в формах, с которыми дети встречаются в повседневной жизни. Холмы, дюны, долины, живописный мост, деревья, цветы, кустарники станут частью игрового пути. Кроме того, «красные холмы» - это привлекательный акцент на пути движения, видимый издалека.

Благодаря задуманной концепции благоустройства, плоский рельеф парка за счет искусственных неровностей превратится в разноуровневое многоплановое пространство. Входная зона будет иметь пологие холмы, на которые можно взобраться, спуститься, исследовать. В сторону игровой площадки для детей старшего возраста холмы превратятся в долины. Здесь можно исследовать скрытый мир: мост, интересную сетчатую конструкцию и большую горку – эта зона заинтересует детей всех возрастов.

Существующую хоккейную площадку превратят в многофункциональную спортплощадку для футбола, баскетбола, танцев. Зимой можно использовать площадку под каток.

В настоящее время прогулочная зона существующего парка ограничена центральной аллеей. Согласно концепции проекта, прогулочная зона станет многоплановой, в нее войдет вся территория парка. В парке обновят малые архитектурные формы: скамейки, урны, информационные стенды. Появятся теннисные столы и новое уличное освещение.

Планируется высадка кустарников разных уровней для защиты от шума и создания уюта, а также создание детского велосипедного маршрута, так как в настоящее время юным посетителям нет возможности передвигаться на велосипедах и самокатах по парку.

Благоустройство также затронет участок прилегающей улицы Ленина.