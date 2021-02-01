РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Около 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили свое жилье в Подольске в минувшем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«По итогам 2020 года городской округ Подольск обеспечил жильем 49 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данная цифра за пять лет, прошедших после объединения трех муниципалитетов в единый Подольск, была рекордной. Так, в 2016 году данной категории детей было предоставлено 14 квартир, в 2017 и в 2018 годах – 25, в 2019 – 33», – говорится в сообщении.

В прошедшем году это был один из самых высоких показателей по обеспечению квартирами детей-сирот в Московской области, причем все квартиры были приобретены до 1 ноября, ранее программа завершалась в декабре. Также в 2020 году было заключено соглашение о сотрудничестве с Подольской гильдией риэлторов, с надежными агентствами недвижимости.

Комитет имущественных и земельных отношений приобретал для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенные жилые помещения в соответствии с субсидией, предоставленной на эти цели из бюджета Московской области, цена квартиры составляла в 2020 году более 3,2 миллиона рублей. В соответствии с законодательством покупаются помещения площадью от 27 до 54 квадратных метров. Это благоустроенные однокомнатные квартиры, но в некоторых случаях приобретались и двухкомнатные.

Квартиры соответствовали всем требованиям. Они проверялись комиссией, в состав которой вошли сотрудники территориального управления опеки и попечительства по городскому округу, прокуратуры Подольска, а вручение ключей происходило после заключения договора специализированного найма жилого помещения.

Работа по приобретению квартир для данной льготной категории детей в 2021 году уже ведется.