РИАМО - 1 фев. Подмосковные полицейские задержали в Сергиево-Посадском округе двух жителей столицы, которые подозреваются в попытке сбыта 2 килограммов мефедрона, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Правоохранители провели операцию в деревне Снятинка.

«При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у злоумышленников сверток с веществом светлого цвета. <…> Содержимое является <...> мефедроном общей массой около 2 килограммов», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В отношении мужчин 1997 и 2001 годов рождения возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств. Их заключили под стражу.