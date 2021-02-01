РИАМО – 1 фев. Сбер, правительство Московской области и правительство столицы запустили «Тройку» в области, с понедельника картой можно оплатить проезд в Подмосковье, единая билетная система упростит жизнь миллионам людей, которые ежедневно совершают поездки из области в Москву и обратно, говорится в сообщении пресс-службы Сбера.

Новые технологические решения

Раньше пассажиры пользовались разными картами: в Москве — «Тройкой», в Подмосковье — «Стрелкой». И, даже используя объединенную карту, нужно было пополнять обе платежные системы. Теперь по одной карте можно совершать поездки в Москве и в 53 округах Московской области более чем на 300 городских маршрутах с «плоским» тарифом. Это первый этап запуска «Тройки» в Подмосковье. Проехать на пригородных маршрутах с зональной системой тарификации можно будет позже — после запуска второго этапа.

«Уже сегодня в Московской области более 80% пассажиров оплачивают проезд безналично, используя банковскую или транспортную карту. А единая платежная среда в Москве и области с едиными правилами и тарифами для перевозчиков и пассажиров еще больше увеличит эту цифру, так как наши клиенты смогут выбирать для себя наиболее удобный способ оплаты проезда», — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Он добавил, что Сбер постоянно внедряет самые новые технологические решения в общественном транспорте в различных регионах страны.

«Так, в ноябре мы с правительствами Москвы и Московской области заключили соглашение о создании еще одного совместного проекта — СберТройки. При этом Сбер останется оператором транспортной карты «Стрелка», так что жители Московской области смогут и дальше ею пользоваться. Уверен, что все эти шаги позволят максимально развивать инновации и внедрять их в жизнь каждого жителя региона», — отметил Царев.

Единая система

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков уточнил, что на данном этапе оплата проезда по «Тройке» будет доступна для пассажиров 305 городских маршрутов «Мострансавто» в 53 городских округах. Уже сейчас жители Подмосковья смогут оплачивать проезд одной картой на всех видах общественного транспорта Московского региона: городских маршрутах Подмосковья и Москвы, МЦД и метро.

«В сравнении с наличной оплатой, пользуясь «Тройкой», пассажиры смогут экономить 42 рубля ежедневно и более 15 тысяч рублей ежегодно. Следующим шагом в развитии единой транспортной системы станет возможность оплаты картой «Тройка» на остальных маршрутах «Мострансавто», а после — на всех маршрутах Московской области», — отметил Тресков.

Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов отметил, что жители Москвы и Московской области перемещаются в Московской агломерации без барьеров и границ. Объединить транспортное пространство Москвы и Подмосковья — задача, которую поставили мэр города Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Теперь жители Подмосковья смогут пользоваться личным кабинетом в приложении «Метро Москвы» и управлять балансом «Тройки» онлайн. Экосистема «Тройки» дает пассажиру возможность оплачивать проезд в транспорте, покупать билеты в музеи или на каток, пользоваться бонусной программой. В свою очередь, правительство Московской области сможет значительно экономить — ставка за обслуживание билетной системы снижена почти в два раза», — добавил Ликсутов.

Использование «Тройки»

Купить «Тройку» в Подмосковье можно в кассах «Мострансавто», ЦППК, МТППК, а пополнить — в 2,5 тысячах устройств самообслуживания Сбербанка и кассах ЦППК. Владельцы гаджетов Android с NFC также могут сделать это онлайн с помощью мобильных приложений СберБанк Онлайн, «Московский транспорт» или «Метро Москвы».

Жители Подмосковья могут воспользоваться также всей инфраструктурой Москвы, чтобы приобрести «Тройку» или пополнить ее баланс. По всем вопросам о работе карты «Тройка» проконсультируют волонтеры. Они будут дежурить на 30 автовокзалах и расскажут, как принять участие в розыгрыше памятных призов. Жителям Подмосковья также доступна оплата проезда бесконтактной банковской картой.

Оплата банковской картой

Оплата проезда банковской картой в общественном транспорте сегодня доступна в 140 городах страны. В среднем в России свыше половины пассажиров оплачивают проезд банковской картой (в тех городах, где Сбер уже запустил такой способ оплаты). В 2020 году банковской картой в стране было оплачено 967 миллионов поездок, что на 80% больше, чем в 2019 году.