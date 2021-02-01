РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 фев. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат 35 квартир в Подольске по госпрограмме в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В конце каждого года министерство образования Московской области утверждает список лиц, которым в следующем году исполнится 18 лет и которые стоят в очереди на предоставление жилья в качестве льготной категории – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В 2021 году планируется предоставить горожанам данной категории 35 квартир», – говорится в сообщении.

Работа по приобретению квартир для данной льготной категории детей в 2021 году уже ведется. Цена покупки квартиры выросла, она составит 3,4 миллиона рублей. При этом требования к благоустройству приобретаемого жилья остались прежними.

Процедуры будут размещены на электронной торговой площадке «РТС-тендер». Всю информацию можно получить в комитете имущественных и земельных отношений администрации округа по телефонам: 8(496)763-22-34, 8(496)757-17-02.

Для продавцов жилья – физических лиц в данном случае рисков никаких нет, поскольку средства выделяются из бюджета Московской области – это государственная программа, оплата происходит гарантированно, в среднем с момента выставления на электронную процедуру до момента получения денег проходит полтора месяца.