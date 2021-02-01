РИАМО - 1 фев. Денежные средства за победу Химок в «Прорыве года 2020» должны пойти на дальнейшее развитие городского округа, сообщил секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Победителем региональной премии «Прорыв года» по итогам 2020 года стали Химки. Средства, полагающиеся за победу, решением химкинского совета депутатов в виде премий были распределены между сотрудниками муниципалитета.

«Такое решение некорректно и должно быть пересмотрено. Конечно, победа в региональном конкурсе была заслужена в том числе и благодаря большой работе, профессионализму сотрудников администрации. Но делать все для того, чтобы городской округ развивался — это их непосредственная работа», — сказал Брынцалов.

По его словам, логично, что призовой фонд должен был быть сразу направлен в бюджет именно на дальнейшее развитие Химок.

«Это шаг, которого ждали от местных властей и сами жители, и руководство региона. Сейчас разумно было бы сделать весь процесс максимально прозрачным», — подчеркнул глава областного парламента.

Брынцалов добавил, что нужно устроить серию встреч, где публично и открыто обсудить, куда и на какие проекты лучше было бы направить средства.