РИАМО – 1 фев. Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, церемония прошла в понедельник, сообщает РИА Новости.

Прощание с артистом прошло в этот же день в Вахтанговском театре. Проститься с актером пришли его близкие, друзья и коллеги, а также горожане — их было несколько сотен человек.

«Ланового похоронили с воинскими почестями. Его могила находится неподалеку от могилы писателя-сатирика Михаила Жванецкого», - говорится в сообщении.

Лановой родился 16 января 1934 года. Он служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Является Народным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии и Героем труда России. Свои главные роли он сыграл в фильмах «Дни Турбиных», «Солярис», «Алые паруса», «Офицеры», «Анна Каренина».​

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