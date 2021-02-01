РИАМО - 1 фев. Современные моечные комплексы компании «Мострансавто» позволяют уменьшить расход воды и электроэнергии на 15%, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

«В «Мострансавто» (в 2020 году – ред.) поступил 41 новый моечный комплекс, мы обновили порталы на 56%. Благодаря установкам расход воды и электроэнергии в подразделениях снизился примерно на 15%», — сказал Мурашов.

В настоящее время на предприятии действуют 73 комплекса. Всесезонные щеточные мойки установлены в специальных боксах.

Пропускная способность оборудования составляет до 30 транспортных средств в час. Портал предназначен для автобусов всех классов вместимости.