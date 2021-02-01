Как вернуться в офис после удаленки без стресса

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Многие люди будут чувствовать явный дискомфорт из-за изменения устоявшегося режима работы из дома, ведь он сохранялся почти год, говорит Олег Иванов, психолог и конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов.

Может наблюдаться дезорганизация, трудности в коммуникации. Возможна легкая нервозность и сложности в адаптации к поездкам в транспорте, соблюдению дресс-кода и уменьшению количества сна, добавил Петр Грефенштейн, тренер управления клиентского сервиса в экосистеме продуктов для бизнеса «Контур».

По словам судебного эксперта-психолога и социального философа Олега Долгицкого, у человека, вышедшего в офис после длительного периода удаленки, повышается уровень дистресса, а в связи с этим может возникнуть ряд соматических заболеваний. Например, гастрит, язва, проблемы с сердечно-сосудистой системой, с кожей и волосами и т.д.

Если факторов, повышающих стрессонаполненность сотрудника, за год накапливается много, он начинает чаще уходить на больничные, у него снижается эффективность труда и падает производительность. Чтобы избежать этого, надо вести здоровый образ жизни, в том числе правильно питаться, заниматься спортом и соблюдать режим сна.

Психолог и эмоционально-образный терапевт Христина Корлякова уверена, что риск развития депрессии после выхода в офис, безусловно, есть. Апатия, тревожность в связи с опасениями сокращения или закрытия компании и вовсе создают благоприятную почву для развития этого расстройства. Если наблюдается регулярное плохое настроение, отсутствие позитивных эмоций, физическая заторможенность, и вам приходится заставлять себя совершать простейшие действия, рекомендуется обратиться к психотерапевту.

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