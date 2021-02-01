Как вернуться в офис после удаленки без стресса

Какие проблемы могут возникнуть
Многие люди будут чувствовать явный дискомфорт из-за изменения устоявшегося режима работы из дома, ведь он сохранялся почти год, говорит Олег Иванов, психолог и конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов.
Может наблюдаться дезорганизация, трудности в коммуникации. Возможна легкая нервозность и сложности в адаптации к поездкам в транспорте, соблюдению дресс-кода и уменьшению количества сна, добавил Петр Грефенштейн, тренер управления клиентского сервиса в экосистеме продуктов для бизнеса «Контур».
По словам судебного эксперта-психолога и социального философа Олега Долгицкого, у человека, вышедшего в офис после длительного периода удаленки, повышается уровень дистресса, а в связи с этим может возникнуть ряд соматических заболеваний. Например, гастрит, язва, проблемы с сердечно-сосудистой системой, с кожей и волосами и т.д.
Если факторов, повышающих стрессонаполненность сотрудника, за год накапливается много, он начинает чаще уходить на больничные, у него снижается эффективность труда и падает производительность. Чтобы избежать этого, надо вести здоровый образ жизни, в том числе правильно питаться, заниматься спортом и соблюдать режим сна.
Психолог и эмоционально-образный терапевт Христина Корлякова уверена, что риск развития депрессии после выхода в офис, безусловно, есть. Апатия, тревожность в связи с опасениями сокращения или закрытия компании и вовсе создают благоприятную почву для развития этого расстройства. Если наблюдается регулярное плохое настроение, отсутствие позитивных эмоций, физическая заторможенность, и вам приходится заставлять себя совершать простейшие действия, рекомендуется обратиться к психотерапевту.
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Плюсы работы в офисе
Чтобы выход в офис прошел легче, важно понимать, какие у него положительные стороны в отличие от уже привычной удаленки. По мнению HR-консультанта Анжелы Субочевой, большим плюсом является офисная социализация, ведь коллеги обычно общаются, шутят, обмениваются энергией, проживая совместные события.
К тому же результаты труда могут быть лучше, ведь с проблемами приходится справляться не в одиночку, а с поддержкой коллег, которые всегда могут посоветовать что-то или устроить мозговой штурм для решения сложной задачи – вживую все это происходит куда быстрее, чем удаленно.
Работая в офисе, сотрудник находится на виду у начальства, а это не только означает возможность оперативной коммуникации, но и больший шанс получить повышение.
Наконец, по возвращении в офис возвращается четкая граница «работа – дом».
«Ничто не отвлекает от труда, да и от родных иногда тоже хочется отдохнуть, в итоге домой даже приятнее возвращаться», – говорит Субочева.
Как облегчить выход в офис
Первая стрессовая ситуация, с которой столкнется сотрудник, возвращаясь в офис, – это поездка в транспорте. Чтобы снизить уровень тревоги, не забывайте пользоваться маской, напоминает Петр Грефенштейн. Это не только физический помощник в борьбе с вирусами, но и психологический – в борьбе со страхом. Мозг понимает, что вы контролируете ситуацию, в результате чего уровень тревоги падает.
В дороге же лучше заняться чем-то медитативным, что не отнимает у вас интеллектуальный потенциал на день. Смотрите сериалы или просто глядите в окно, слушайте музыку. Можно порадовать себя ароматным кофе по пути.
Первое время лучше приходить на работу в комфортной одежде, но если обязателен дресс-код, то постарайтесь пару дней перед выходом в офис походить в строгой одежде дома или в гостях, чтобы хоть немного привыкнуть. А чтобы снять телесные блоки, Христина Корлякова советует раз в час прерываться и делать небольшую физическую разминку.
Еще один способ ускорить адаптацию к офису от Петра Грефенштейна – взять с собой предметы домашнего быта: любимую кружку, маленький кактус, тапочки, подушку для кресла. Сделайте так, чтобы вы видели что-то, что ассоциируется с комфортной работой дома.
Психолог, кандидат психологических наук Елена Шматова советует в первое время по возвращении в офис собираться на работу с вечера: подготовить одежду, маску и перчатки, завтрак. С вечера же стоит планировать и задачи на грядущий день.
Утром Олег Иванов рекомендует вспомнить о тех ритуалах, которые помогали раньше настроиться на рабочий день, будь то утренний душ, любимая музыка, зарядка или чашка кофе перед дорогой, и придерживаться их.
Несмотря на то, что непосредственно к офисной жизни этот аспект отношения не имеет, постарайтесь меньше читать новости и смотреть телевизор, избегайте негативного информационного поля, говорит Юлия Кузнецова, психолог сервиса «Теледоктор24». Это поможет снизить общий уровень стресса.
С коллегами после выхода в офис Петр Грефенштейн рекомендует расставить личные границы: «Заранее оговорите, соблюдаете ли вы социальную дистанцию, можно ли вас обнимать, разрешаете ли вы пользоваться своей кружкой и т. д.».
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Удаленка на постоянной основе
Олег Иванов советует сотрудникам возвращаться в офис постепенно: «Поговорите с руководством, постарайтесь договориться о том, чтобы первое время приезжать на работу не каждый день, а, например, 2–3 раза в неделю. Или же попросите немного сдвинуть рабочие часы, чтобы избежать толчеи в общественном транспорте».
Поговорить с начальством рекомендует и Дмитрий Крысько, директор по персоналу финтех-компании RBK.money. Можно попроситься на удаленку на постоянной основе. Если раньше в основном удаленно работали представители IT-бизнеса, то в пандемию даже самым консервативным руководителям пришлось учиться общаться с сотрудниками онлайн.
«Выяснилось, что если выдать коллегам ноутбуки и разумно выстроить процесс работы, то продуктивность не страдает, а где-то даже возрастает. К тому же, с 1 января понятие дистанционной работы есть и в законодательстве, так что это окончательно стало нормой жизни. Поэтому, вполне возможно, руководство будет совсем не против», – считает эксперт.
Какие еще есть техники уменьшения стресса
Существуют универсальные техники уменьшения стресса, большинство из них – телесно ориентированные. Все дыхательные техники построены на том, что вы делаете выдох длиннее, чем вдох, объясняет Грефенштейн. Например, попробуйте сделать вдох в течение 4 секунд, затем на 7 секунд задержите дыхание, после выдыхайте воздух через рот. 5–6 повторений позволят вам прийти в норму.
Елена Шматова описала еще одну технику, которая поможет восстановить силы, если вы выдохлись после рабочего дня. Она называется «дыхание Будды». Для этого надо удобно усесться, закрыть глаза и сфокусироваться на теле. Затем вдохнуть и представить себе, как воздух входит через стопы, поднимается до колен. Далее нужно выдохнуть, представляя будто воздух выходит через икры и колени в разные стороны. Далее дышать аналогично, каждый раз «выдыхая» через бедра, грудь, руки, спину, шею и голову, а затем всем телом.
Можно также завести маленький блокнот и записывать в него все моменты в течение дня, которые вызвали у вас чувство дискомфорта. Вечером откройте блокнот и напишите, почему вас задела эта ситуация. По словам Грефенштейна, подобная фиксация позволяет «выгрузить» мысль из головы, а вечерняя проработка помогает мозгу понять ситуацию и больше не акцентировать на ней внимание.
На что обратить внимание руководству
Сделать переход от удаленной работы к офису максимально комфортным – задача руководителя, убеждена Наталья Минтаирова. Желательно увеличивать нагрузку постепенно в периоде от двух недель до месяца. Например, в первую неделю – два дня в офисе, во вторую – три дня и т.д. Это сократит нагрузку на сотрудников и поможет им перейти в офисный режим без лишнего стресса.
«Не могу не упомянуть, что некоторые работодатели сейчас предпочитают не возвращать сотрудников в офис. Если бизнес-процессы более полугода работают отлично в удаленном режиме, зачем создавать людям дополнительный стресс? Некоторые компании предпочитают снять офис поменьше, снизив затраты на аренду и обслуживание и составить график посещения для тех, кто хочет работать в комбинированном режиме», – рассуждает эксперт.
На этапе возвращения в офис с сотрудниками обязательно нужно разговаривать,уверен Дмитрий Крысько. Важно, чтобы работники рассказывали о своих переживаниях, затруднениях.
«Иначе мы можем получить половину коллектива эмоционально выгоревших людей, а это не несет ничего хорошего ни сотрудникам, ни компании», – предостерегает эксперт.
По сути, в офисе всем нужно заново познакомиться, выстроить отношения с коллегами. Хороший вариант – коммуникация через отдых. Если в компании никогда не было настольных игр, комнат отдыха, то их стоит организовать, чтобы сотрудники могли пообщаться неформально. Это очень здорово помогает вспомнить, что менеджер из соседнего отдела – это не просто аватарка в Zoom, но и классный живой человек.
Когда стоит уволиться
Если за время удаленной работы вы все же поняли, что сфера, в которой вы трудились, больше вас не привлекает, возвращение вызывает острое отторжение и, тем более, проявляется в виде психосоматических заболеваний, то стоит задуматься об уходе.
«Ошибочно полагать, что, вооружившись лозунгом «соберись, тряпка» можно спасать положение бесконечно. До определенного момента это будет действовать, но однажды дело встанет намертво. Как бы вы ни старались жать на газ сильнее, но, если в баке нет бензина, то машина не поедет», – предостерегает Христина Корлякова.
Вполне естественно, что за период пандемии может произойти переоценка ценностей, говорит эксперт.
«Многие мои клиенты приняли решение поменять место работы или формат работы», – делится психолог Екатерина Благовещенская.
Чтобы сделать правильный выбор психолог рекомендует заглянуть внутрь себя и порефлексировать над вопросами: «кто я», «что меня не устраивает на данный момент», «чего я хочу», «что меня удерживает». Параллельно будут появляться новые вопросы, на которые важно найти ответы. Другой способ – взвесить ситуацию. Нужно выписать плюсы и минусы текущей работы и посмотреть, что перевесит.
«Я не рекомендую увольняться сразу после карантина. Сначала выйдите на работу, дайте себе возможность адаптироваться и более трезво взвесить свое решение», – заключает эксперт.
По словам Натальи Минтаировой, HR-директора компании Фотосклад.ру, увольняться или нет – зависит от реальной возможности перейти на удаленку. Если должность изначально не предполагала такого формата, то даже уволившись, сотрудник столкнется с аналогичной проблемой у другого работодателя. Тогда предстоит сменить сферу деятельности, что в нынешней ситуации – не самое лучшее решение. В любом случае, лучше сначала изучить рынок труда и трезво оценить свои позиции. Если вы понимаете, что сможете легко найти работу в удаленном формате, тогда можно и уволиться.
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