РИАМО - 1 фев. Прием заявок на соискание архитектурной премии Москвы — 2021 завершится 15 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«На данную премию может быть представлен любой проект капстроительства, получивший свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения в минувшем году», — отмечается в материале.

Лучшие проекты выберет жюри под руководством главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Премия присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных и качественных архитектурно-градостроительных решений.

Архитектурную премию города учредили в 2017 году.