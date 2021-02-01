РИАМО - 1 фев. Число пользователей в бесплатной сети Wi-Fi на автовокзалах Подмосковья составляет более 6,6 тысячи в месяц, проект в тестовом режиме продлят до конца июня 2021 года, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

«В среднем в месяц у нас более 6,6 тысячи авторизаций. На фоне снижения пассажиропотока в связи с пандемией цифры несколько ниже ожидаемых, поэтому совместно с компаниями-партнерами мы приняли решение продлить сроки тестового периода проекта до конца июня этого года», — сказал Мурашов.

Он пригласил пассажиров посетить с помощью бесплатного подключения официальный сайт «Мострансавто». На нем можно ознакомиться с расписанием автобусов, заказать транспортные средства разных классов для организации выездных мероприятий, заполнить форму по вопросам размещения рекламы на автовокзалах и автостанциях, откликнуться на вакансию, оставить сообщение в чате с компанией через WhatsApp.

«В ближайшее время у пассажиров появится возможность построить удобный маршрут или посмотреть альтернативные маршруты, которыми можно воспользоваться на выбранном отрезке пути, скачать расписание в удобном формате. Сайт адаптирован под мобильные устройства», — отметил Мурашов.

В рамках пилотного проекта бесплатная сеть MT_FREE работает на 13 автовокзалах и автостанциях в Клину, Мытищах, Подольске, Чехове и Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Куровском, Можайске, Коломне, Луховицах, Фрязине, Верее и Серпухове.

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