РИАМО - 1 фев. Средняя заработная плата сотрудников «Мострансавто» выросла на 2,8% в 2020 году, увеличить выплаты позволило, в том числе, слияние филиалов, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор компании Владислав Мурашов.

«Несмотря на сложную обстановку в отрасли и падение объемов перевозок, мы продолжили выполнять социальные обязательства в рамках коллективного договора – обеспечивали бесплатный проезд в автобусах предприятий для работников, доплачивали водителям за каждого перевезенного пассажира и так далее. За минувший год средняя заработная плата по предприятию по сравнению с 2019 годом увеличилась на 2,8%», - сказал Мурашов.

Он добавил, что в 2020 году предприятие завершило масштабное слияние филиалов по производственно-территориальному принципу в межмуниципальные автотранспортные предприятия (МАП). Это позволило оптимизировать работу – повысить производительность труда, выстроить более эффективную систему управления, в том числе закрепленным за подразделениями имуществом и подвижным составом, снизить затраты, увеличить заработную плату через введение единых окладов по должностям и разрядам у некоторых категорий сотрудников.

В результате заработная плата контролера отдела технического контроля увеличилась в среднем на 12%, ремонтного рабочего авторемонтных мастерских – на 10%, диспетчера автомобильного транспорта, инспектора по предрейсовому медосмотру водителей – на 5%.