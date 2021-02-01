РИАМО - 1 фев. Новые автобусы «Мострансавто» выполнили более 1,6 миллиона рейсов и перевезли более 30 миллионов человек, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор компании Владислав Мурашов.

«Что касается новых автобусов,адаптированных для маломобильных пассажиров, то с июня они выполнили свыше 1,6 миллиона рейсов. Жители и гости Московской области совершили в них более 30 миллионов поездок. При этом больше всего транзакций – около 15 миллионов – совершено с помощью соцкарт», – сказал Мурашов.

Он отметил, что у «Мострансавто» один из самых молодых автопарков в России. После прошлогодней поставки 661 нового автобуса средний возраст транспортных средств сократился с 4,9 лет до 3,8.

Также предприятие обновило парк автотехники – в 2019–2020 годах его пополнили 27 буксиров-эвакуаторов и пять тяжелых эвакуаторов.

«Понятно, что от жителей Подмосковья мы получаем разные отзывы, среди которых есть, например, и какие-то предложения по улучшению и модификации ТС в дальнейшем. Но важно отметить, что наши пассажиры щедры на похвалу. За 2020 год в адрес работников и предприятия через все каналы коммуникации компании поступило более 500 благодарностей», – добавил Мурашов.

По его словам, на комфорт пассажиров также влияет оборудование автобусов новыми фирменными покрышками с логотипом «Мострансавто». В 2020 году компания заказала 11,5 тысячи брендированных шин, обладающих улучшенными техническими характеристиками.