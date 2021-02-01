РИАМО - 1 фев. В Подмосковье предлагается открыть 10 новых центров служб помощи при авариях, они могут появится в 2021-2022 годах, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Гержик озвучил предложение на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

«Предлагаем открыть 10 новых центров в самых аварийных муниципалитетах», – отметил Гержик.

Новые центры могут открыться в Домодедове, Раменском, Видном, Балашихе, Ногинске, Щелкове, Королеве, Пушкинском городском округе, Солнечногорске и Сергиево-Посадском округе.

Таким образом, работа 10 новых и 7 имеющихся центров, которые функционируют в городских округах Красногорск, Химки, Мытищи, Истра, Одинцовском округе, Подольске, Люберцах, обеспечит оформление 55% дорожно-транспортных происшествий без участия ГИБДД.

На круглосуточной «горячей» линии службы помощи при ДТП работает 18 операторов. За первый год работы линия отработала 25,3 тысячи ДТП без пострадавших, а время нахождения автомобилей на дороге сократилось с 3 часов до 40 минут. При этом присутствие сотрудников ДПС на месте аварий сократилась в 2,5 раза.