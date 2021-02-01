РИАМО - 1 фев. Здоровая девочка родилась у 29-летней женщины с пересаженным сердцем в роддоме столичной больницы №52, это второй в России подобный случай, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Главная задача трансплантологии – возвращение пациентов к активной, полноценной жизни и, что самое важное, касательно женщин детородного возраста, возможность вынашивания и рождения здорового ребенка. Это вселяет надежду другим женщинам-реципиентам донорских органов», – сказал главный трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергей Готье.

Именно в этом медицинском центре пациентке пересадили сердце в 2015 году. Тогда девушке диагностировали дилатационную кардиомиопатитю из-за осложнения ОРВИ.

В 2020 году женщина забеременела, поэтому врачи пересмотрели спектр иммуносупрессивных препаратов, подобрали схемы и дозировки препаратов, необходимых для нормального функционирования пересаженного органа, чтобы исключить риски для развивающегося плода. За состоянием сердца во время беременности наблюдал акушер-гинеколог по месту жительства женщины.

На 35-й неделе женщину положили под наблюдение в городскую клиническую больницу №52. Акушеры-гинекологи, кардиологи, неонатологи, анестезиологи родильного дома, больницы №52 и Центра имени Шумакова провели роды на 38 неделе беременности методом кесарева сечения с эпидуральной анестезией. Операция прошла успешно.

В 2019 году в роддоме 52-й больницы первой в России успешно родила женщина с пересаженными легкими. Благодаря тесному сотрудничеству трансплантологов Центра имени Шумакова и врачей больницы №52 у женщин с пересаженными почками и печенью, тут уже не раз принимали роды.

Во всем мире было отмечено всего 92 случая успешного завершения родов у пациенток с пересаженным сердцем или легкими.