РИАМО - 1 фев. За время пандемии специалисты «Мострансавто» отремонтировали 89 автомобилей скорой помощи, автобусы предприятия перевезли более 21 тысячи пациентов, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор компании Владислав Мурашов.

«В рамках поддержки Московской областной станции скорой медицинской помощи наши технические специалисты отремонтировали 89 автомобилей скорой помощи. Для всех машин в обязательном порядке были выполнены восстановительные кузовные работы, покраска, на некоторые из них нанесли специальные цветосхемы», - сказал Мурашов.

Он добавил, что проводилась диагностика – в зависимости от состояния меняли или ремонтировали тормозную систему, ходовую часть, трансмиссию и двигатель, восстанавливали элементы салона и так далее.

Мурашов отметил, что предприятие помогало медработникам с транспортировкой от мест временного проживания до работы и обратно. Было совершено почти 32 тысячи рейсов с апреля 2020 года. Кроме того, с апреля по июль автобусы компании перевезли более 32 тысяч туристов из аэропортов домой или в обсерваторы, выполнив свыше 4 тысяч рейсов. Более 21 тысячи пациентов доставили домой и в больницы (4,5 тысячи рейсов).

«В нашем ведомственном пансионате «Нара» временно проживали медицинские работники Подмосковья, позже его переоборудовали в зону обсервации, затем на его базе открылся инфекционный центр для пациентов с коронавирусной инфекцией. В таком формате он работал до конца января. После проведения дезинфекции и специальной обработки пансионат начнет работать в привычном формате, разумеется, соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора», - заключил Мурашов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>