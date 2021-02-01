РИАМО - 1 фев. Количество ДТП по вине водителей автобусов «Мострансавто» в 2020 году снизилось почти на 13% по сравнению с 2019 годом, в настоящее время компания обеспечена водителями на 90%, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор компании Владислав Мурашов.

«За 2020 год количество ДТП по вине водителей автобусов «Мострансавто» сократилось почти на 13% по сравнению с 2019 годом. Для улучшения показателей мы ежеквартально проводим комиссии по безопасности движения, в которых принимают участие директора филиалов и представители ГИБДД», - сказал Мурашов.

Он пояснил, что в настоящее время компания обеспечена водителями на 90%, и отметил, что укомплектованность штата позволяет уменьшить переработки, соблюсти режим труда и отдыха сотрудников.

Кроме того, водители проходят инструктажи и стажировки только на тех транспортных средствах и маршрутах, на которых они будут работать в дальнейшем. Также в «Мострансавто» усиливают контроль за техническим состоянием автобусов перед выходом на линии и повышают качество проведения медицинских осмотров водителей.