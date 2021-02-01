РИАМО - 1 фев. В 2022 году в подмосковных электричках можно будет расплатиться за проезд транспортной картой «Тройка», в настоящий момент идет активная доработка функционала системы, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

«Карта принимается уже сейчас на МЦД. И всего 66 станций железнодорожного транспорта будут принимать карту «Тройка» по Москве и Московской области. Мы планируем в течение этого года доработать систему, чтобы с будущего года все станции железной дороги также принимали ее», — сказал Тресков в эфире телеканала «Россия 1».

С понедельника более чем на 300 городских маршрутах общественного транспорта в Подмосковье уже можно расплатиться картой «Тройка».

Жители смогут оплачивать проезд одной картой на всех видах общественного транспорта Московского региона: городских маршрутах Подмосковья и Москвы, МЦД и метро.

Список маршрутов в Подмосковье, на которых действует оплата картой «Тройка»>>