РИАМО - 1 фев. Столичные транспортные полицейские задержали мошенников, которые похитили со счета жителя Подольска 1,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Мужчине позвонил неизвестный, который представился службой безопасности банка и сообщил о том, что была зафиксирована попытка увода с его счета денег.

«Работник банка» порекомендовал гражданину в целях безопасности переложить средства с данного счета на другой, который якобы имеет защиту от вмешательства посторонних лиц», — говорится в сообщении.

В офисе своего банка мужчина снял 1,5 миллиона рублей, после чего перевел их через платежный терминал на указанные злоумышленником «безопасные счета» и стал ждать дальнейших инструкций. Однако сразу же после этого мошенник перестал выходить на связь и заявитель быстро понял, что его обманули.

Установлены и задержаны четверо злоумышленников, их роли при совершении преступления в настоящий момент выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».