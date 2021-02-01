РИАМО - 1 фев. За год работы подмосковных служб помощи при ДТП удалось помочь 14,2 тысячам человек, всего «горячая линия» отработала 25,3 тысячи дорожно-транспортных происшествий, сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Цифры олгасили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов. Встреча прошла в понедельник.

«Открыто семь центров помощи. Это семь городских округов - Красногорск, Химки, Мытищи, Истра, Одинцово, Подольск, Люберцы», – отметил Гержик.

На круглосуточной «горячей линии» гражданам готовы помочь 18 операторов. За первый год работы линия отработала 25,3 тысячи ДТП без пострадавших, а время пребывания автомобилей на дороге сократилось с 3 часов до 40 минут.

С момента начала работы службы помощи необходимость в присутствии сотрудников ДПС на месте аварии сократилась в 2,5 раза.