РИАМО - 1 фев. Пассажиры снова могут воспользоваться северным вестибюлем станции метро «Кропоткинская», ранее он был закрыт на выход по требованию полиции, сообщает пресс-служба столичной подземки.

На время закрытия пассажиров просили пользоваться южным вестибюлем станции.

По интенсивности движения, надежности и объемам перевозок московское метро занимает 1 место в мире. Оно в первой тройке метрополитенов мира практически по всем другим показателям.