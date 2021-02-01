РИАМО – 1 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости насилия против полиции на незаконных акциях, полиция реагирует на провокаторов жестко, но в рамках закона, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Каждый случай насилия необходимо рассматривать отдельно», - отметил Песков.

Он добавил, что на незаконные акции приходит много провокаторов, и речи о разговорах с ними не идет. В отношении них должен применяться закон.

31 января в нескольких российских городах прошли несогласованные акции, на которых зафиксировали провокации. Участники мешали движению транспорта у станций метро в Москве. Благодаря профессионализму силовиков опасные действия удалось пресечь.​