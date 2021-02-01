РИАМО - 1 фев. Служба помощи при ДТП в Подмосковье направлена на оперативное разрешение дорожно-транспортных происшествий без участия сотрудников ГИБДД, сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Если происходит ДТП, оператору поступает звонок по номеру 112 для вызова сотрудников ГИБДД. В этот момент звонок переводиться на горячую линию Центра безопасности дорожного движения Московской области – наше подведомственное предприятие – для получения подробных разъяснений. Сотрудник центра онлайн консультирует участников ДТП по заполнению протокола и, если все всем понятно, то машины разъезжаются. Так существенно экономится время», – отметил Гержик.

Если же есть разногласия, то участников приглашают в ближайший центр помощи при ДТП, где необходимые бумаги оформляются с участием сотрудника ГИБДД, который находится там на постоянной основе.

Служба помощи при ДТП создана на базе общественной организации «Союз БДД» при поддержке управления безопасности дорожного движения ГУ МВД по Московской области и правительства Московской области.

Центры открыты в семи городских округах Подмосковья: в Химках, Красногорске, Мытищах, Истре, Одинцовском округе, Люберцах и Подольске.

На горячей линии, которая функционирует круглые сутки, работает 18 операторов. За первый год работы линия отработала 25,3 тысячи ДТП без пострадавших, а время нахождения автомобилей на дороге сократилось с 3 часов до 40 минут. При этом присутствие сотрудников ДПС на месте аварий сократилась в 2,5 раза.