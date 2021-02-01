РИАМО - 1 фев. В прошлом году в подмосковный Центр управления регионом (ЦУР) поступило порядка 1,1 миллиона обращений жителей, внедренные здесь цифровые технологии позволили сократить число жалоб и нерешенных проблем в муниципалитетах, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Год назад у нас был президент (Владимир Путин - ред.). Все, что связано с цифрой, получило новый виток развития и в Подмосковье, и в стране. Сегодня я хочу посмотреть, как работает ЦУР, насколько совершенствуются все процессы», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе визита в ЦУР.

Он проверил, как ведется контроль за содержанием территорий и объектов благоустройства, работой управляющих организаций, своевременным вывозом мусора и бесперебойным энергоснабжением.

Отдельное внимание уделили вакцинации от коронавируса. Сейчас в регионе работают 148 стационарных прививочных кабинетов. В них можно записаться через региональный портал госуслуг (uslugi.mosreg.ru/zdrav) или по телефону 122. Все записи отслеживают в онлайн-режиме. Губернатору также продемонстрировали работу блоков «Экология» и «Образование».

Все жалобы и предложения, которые жители направляют на портал «Добродел», горячую линию губернатора, в соцсети, ведомства и органы местного самоуправления, попадают в ЦУР.

Проблемы на территории позволяет отслеживать тепловая карта. Обращения обрабатывают свыше 120 сотрудников из 30 ведомств, а всю информацию доводят до конкретных исполнителей.

«Работа ведется по 12 профильным направлениям: здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, ЖКХ, экология, строительство, госуслуги и МФЦ, СМИ, безопасность, мой бизнес, нацпроекты и торги», — отмечается в сообщении.

ЦУР в Подмосковье начал работать в феврале 2019 года. За счет цифровых управленческих решений на 27% снизилось поступление новых проблем от жителей, на 65% — число повторных сообщений. Кроме того, в 4,5 раза сократилось количество повторных переносов сроков по решению проблем, в 14 раз — просроченных сообщений.

ЦУР является ключевым инструментом для контроля за реализацией нацпроектов в Подмосковье>>