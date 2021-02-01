РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 фев. В Домодедове в феврале заработает новый торгово-развлекательный центр «Солис», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Ежегодно количество торгово-развлекательных центров в Подмосковье увеличивается. Очередной новый комплекс «Солис» в Домодедове откроется с соблюдением всех мер безопасности и санитарных требований. Строительство объекта площадью 16,5 тысячи квадратных метров велось более 3 лет. Размер инвестиций в реализацию проекта составил около 760 миллионов рублей», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

На трех этажах комплекса представлены торговые предприятия известных брендов, супермаркет, детская развлекательная зона и кинотеатр на пять зрительных залов.

«В марте текущего года здесь планируется открытие фуд-корта на 250 посадочных мест, где будут представлены всеми любимые предприятия общественного питания», - отметил Воскресенский.

Также к услугам посетителей оборудована парковка на 400 машино-мест. Торговый центр расположен по адресу: Каширское шоссе, дом №114.