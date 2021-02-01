РИАМО - 1 фев. В ходе несанкционированной акции в столице 31 января 14 человек были доставлены в приемные отделения больниц, на сегодняшний день в медучреждениях нет ни одного пострадавшего, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Всем пациентам, которых доставили 31 января, проведены необходимые обследования и оказана медпомощь.

«В настоящее время в больницах нет ни одного из этих пациентов, все они были отпущены домой, дальнейшее нахождение в стационаре им не потребовалось», - говорится в сообщении.

В городе 31 января прошла несогласованная акция. В ней приняли участие порядка 2 тысяч человек. Участники акции выходили на проезжие части дорог, мешая проезду транспорта.