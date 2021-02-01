РИАМО - 1 фев. Порядка 600 ДТП без пострадавших происходит на подмосковных дорогах ежедневно, они оставляют за собой риск наезда на стоящий транспорт, таким образом в прошлом году были ранены 209 человек, а число погибших составило 48 человек, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Дорожно-транспортные проишествия также приводят к пробкам на дорогах региона. Безусловно, это отвлекает сотрудников ГИБДД от основных обязанностей, потому что только оформление одного ДТП занимает не менее часа, а еще надо еще доехать до места происшествия», – отметил Гержик.

В начале июля 2015 года для водителей был введен функционал, позволяющий оформить ДТП самостоятельно. Оформлением можно заняться при соблюдении условий. Так, в ДТП должны участвовать две машины, имущество третьих лиц не пострадало, имеется полис «ОСАГО», а также сумма ущерба не должна превышать 400 тысяч рублей.

Несмотря на наличие функционала, водители по привычке вызывают ГИБДД. Это происходит из-за того, что они не умеют правильно пользоваться данной возможностью.

Всего в прошлом году в Подмосковье произошло 128 тысяч ДТП без пострадавших. Таким образом, сотрудники ДПС могли бы потратить на оформление проишествия 128 тысяч часов. Гержик подчеркнул, что сэкономленное время можно направить на рейды в отношении нетрезвых водителей, дежурство на пешеходных переходах и пресечение грубых нарушений ПДД.