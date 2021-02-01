РИАМО - 1 фев. Десять дорожных объектов с общим объемом инвестиций в 170 миллиардов рублей построят в Подмосковье в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Мы развиваем ГЧП. У нас заключено 10 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций в 170 миллиардов рублей. Они находятся в работе, мы планируем подписать в этом году еще одно соглашение на 62 миллиарда», - сказал Гержик.

Он отметил, что среди крупных объектов - Мытищинская хорда стоимостью 39 миллиардов рублей, ее планируют достроить в 2023 году. В реализации находятся 53 километра Новолыткаринского шоссе, дублер Егорьевского шоссе.

В 2020 году в Подмосковье открыли 19 дорожных объектов. Их стоимость составила 349 миллиардов рублей.

В 2021 году в регионе планируют построить дорожные объекты протяженностью около 100 километров.