РИАМО - 1 фев. С 11 по 31 января рост пассажиропотока на МЦД составил 19%, всего за первый месяц 2021 года по диаметрам проехали более 10 миллионов раз, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С каждым днем людей на диаметрах все больше, но количество пассажиров все еще ниже относительно января прошлого года – на 29%», - говорится в сообщении.

Поезда на диаметрах дезинфицируют трижды в день. Все поверхности на станциях обрабатывают специальными растворами 12 раз в сутки.

В поездах «Иволга» работают системы обеззараживания воздуха. Также на станциях МЦД установлены почти 100 санитайзеров.

В 2021 году на МЦД-2 откроются три новых вокзала - Щукинская, Печатники и Марьина Роща. Они станут частью крупных транспортно-пересадочных узлов, которые свяжут МЦД. Также в этом году собираются открыть два новых вокзала - Минская и Аминьевская будущего четвертого Московского центрального диаметра. Они будут интегрированы с метро.

Первые два направления Московских центральных диаметров открыли 21 ноября 2019 года. Всего в Московском регионе должно запуститься пять таких диаметров.

Развитие МЦД в Московском регионе: какие диаметры запустят до 2025 года>>