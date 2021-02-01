РИАМО - 1 фев. Больше всего заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Балашихе (88) и Люберцах (97), всего за это время в области выявили 1068 случаев, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 193 810 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 796 человек. Выздоровели и выписались 154 097 человек», - говорится в сообщении.

Ни одного случая не выявили в Молодежном, Звездном городке, Бронницах, Протвине, Талдоме, Шаховской, по одному случаю — во Власихе, Волоколамске, Котельниках, Рузе, по два случая выявили в Егорьевске, Красноармейске, Дзержинском, Можайске, Кашире, Зарайске, по три - в Павловском Посаде, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах.

По четыре - в Ивантеевке, Электрогорске, пять - в Богородском округе, по шесть - в Лотошине, Краснознаменске, Сергиевом Посаде, Электростали. По семь - в Озерах, Реутове, Воскресенске, по восемь - в Коломне, Клину, Луховицах.

10 случаев выявили в Ступине, по 11 - в Жуковском, Лыткарине, 12 - в Истре, по 13 - в Черноголовке, Лосино-Петровском, по 15 - в Красногорске, Дубне, по 16 - в Шатуре, Орехово-Зуеве, Пушкине, 18 - в Наро-Фоминске, 19 - в Лобне, по 20 - в Химках, Серпухове, 22 - в Чехове, 24 - в Одинцове, 27 - во Фрязине, 32 - в Долгопрудном, 35 - в Королеве, 37 - в Дмитрове.

В регионе идет масштабная компания вакцинации от коронавируса. За неделю прививку от коронавируса сделали 37 821 человек. Всего в регионе вакцинировали 87 226 человек.

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Текстовая трансляция

1 ФЕВРАЛЯ

- По вакцинации в Подмосковье лидируют городские округа Химки, Богородский и Красногорск. Среди средних по размеру округов - Чехов, Серпуховский и Жуковский. Среди маленьких - Электрогорск, Дубна, Павловский Посад.

- 4,7 тыс человек сделали прививки от Covid в подмосковных ТЦ за неделю. Пункты вакцинации организованы пв 35 торговых центрах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Записаться на вакцинацию от Covid‑19 в Подмосковье можно будет через колл‑центр. В настоящее время на вакцинацию в регионе записался 121 071 человек.

- Число госпитализаций пациентов с Covid в Подмосковье снизилось на 13%. На фоне улучшения ситуации по инфекции в Подмосковье сокращают число больничных коек для пациентов с коронавирусом.

- Страховые выплаты больным коронавирусом приблизились к 1 млрд руб. В 2020 году страховки от коронавирусной инфекции приобрели свыше 8 миллионов человек.

- Медведев сделал прививку от коронавируса. Он не сказал, каким именно препаратом ему сделали прививку. Зампред Совбеза пояснил, что не стал этого говорить, «чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой».

- Московские заведения потеряли минимум 25% выручки из‑за запрета работать ночью. У некоторых заведений произошло десятикратное сокращение прибыли.

- За сутки в России зарегистрировали 17 648 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 068 больных. В Москве - 2 037.