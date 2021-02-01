РИАМО - 1 фев. Василий Лановой был столпом театра имени Вахтангова, который всегда искренне верил в то, что делал, рассказал журналистам Народный артист РФ Евгений Князев.

В московском театре имени Вахтангова в понедельник завершилась церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым, который умер 28 января в возрасте 87 лет от последствий коронавируса. Проститься с артистом пришли его близкие, друзья и коллеги, а также горожане — их было несколько сотен человек.

«Лановой — тот самый столп, на котором держался театр. Он всегда очень верил в наш театр. Вахтангов был для него кумиром, которого он не предавал все 60 лет, что он работал на сцене. Он всегда считал, что наш театр будет сохраняться, если мы будем крепко держаться друг за друга», — сказал Князев.

Герой России, председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ Вячеслав Сивко рассказал, что блистательная роль Ланового в культовом фильме «Офицеры» послужила для него стимулом, чтобы выбрать профессию офицера.

«Сегодня те люди, которые удостоены высшей степени отличия — герои России и герои СССР — пришли проститься с Василием Семеновичем. Он герой труда РФ, для нас он — как брат. В 1971 году я поступил в Рязанское воздушно-десантное училище. Для меня, как для многих молодых, фильм «Офицеры», в котором он снимался, послужил толчком, чтобы избрать профессию офицера», — сказал Сивко.

Народная артистка РФ Юлия Рутберг отметила, что Лановой был романтиком русского театра.

«Ушел не просто артист, <...> ушел последний романтик русского театра, который в этом доме прослужил столько лет. И то, что он сделал в кинематографе, это просто невероятно», — сказала Рутберг.

Лановой родился 16 января 1934 года. Служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Является Народным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии и Героем труда России. Его главные роли — в фильмах «Дни Турбиных», «Солярис», «Алые паруса», «Офицеры», «Анна Каренина».

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