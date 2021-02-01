РИАМО - 1 фев. Для удобства жителей Лобни строят дорогу – Северный обход – и расширяют Лобненское шоссе, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Общая стоимость двух объектов — более 20 миллиардов рублей, уточняется в презентации к выступлению министра.

«Лобня, наверное, самый напряженный по транспортной ситуации округ, где люди постоянно заперты в пробке. С помощью тех средств, которые нам выделил федеральный бюджет, мы находимся уже в реализации Северного обхода Лобни. Путепровод уже в реализации. Дорога будет введена в 2022 году», - сказал Гержик в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что также до 2022 года до шести полос будет расширено Лобненское шоссе, что сократит до 15 минут время в пути.

До 2024 года транспортную ситуацию планируют улучшить в 20 муниципалитетах Московской области, на сегодняшний день она значительно улучшена в 35 муниципальных образованиях.