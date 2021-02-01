РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 фев. Люберецкая команда «Резолют» стала победителем чемпионата и первенства Московской области по чир-спорту, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования прошли в минувшие выходные. В них поучаствовали порядка 1,1 тысячи юных спортсменов из различных городов Московской области, среди них – 180 из Люберец.

«Победителем чемпионата сразу в нескольких дисциплинах стала команда «Резолют» из городского округа Люберцы: группа мальчики/девочки – 1 место, стант мальчики/девочки – 1 и 2 место, стант юниоры – 3 место», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что еще одна команда из Люберец – «Несиди» – участвовала в «Восходящих звездах» и заняла 1 место. Победители соревнований представят Московскую область на чемпионате и первенстве России 22-23 февраля.

Команда «Резолют» тренируется на базе Московской государственной академии физической культуры в Малаховке.