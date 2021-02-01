РИАМО - 1 фев. В течение понедельника на Репинской развязке в городском округе Химки установят постоянные дорожные указатели, до этого момента там находились временные знаки, установленные строителями, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«Мы понимаем эту проблему. Уже вчера начали установку постоянных указателей. Сегодня закончим, все будет установлено как положено», - сказал Гержик в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Репинскую развязку открыли 26 января. Открыл движение президент России Владимир Путин. В церемонии принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Развязка расположена на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Данный масштабный транспортный проект завершили за один год. Работы провели по поручению главы государства.