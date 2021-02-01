РИАМО - 1 фев. В программу реновации в Балашихе могут попасть семь многоквартирных домов, в ближайшее время начнутся работы по их сносу, сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Ранее муниципальные образования Подмосковья наделили полномочиями по подготовке к программе реновации жилфонда. Кроме того, жильцы многоквартирных домов, попавших в программу реновации, освобождаются от уплаты взносов на капремонт.

«Также мы сейчас отрабатываем по реновации - семь домов в Зеленовке попали в первый проект под реновацию. Эти дома будут снесены в ближайшее время», - сказал Юров в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Он добавил, что сейчас на территории Балашихи находятся 92 барака, 130 ветхих послевоенных многоэтажек. С 2017 года в округе ведется планомерная работа по признанию домов аварийными.