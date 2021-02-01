РИАМО - 1 фев. До 2024 года транспортную ситуацию планируют улучшить в 20 муниципалитетах Московской области, на сегодняшний день она значительно улучшена в 35 муниципальных образованиях, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он уточнил, что до 2024 года в планах по строительству 45 объектов, 361 километр дорог.

«Стоимость 345 миллиардов рублей. Мы обеспечим среднегодовое строительство не менее 90 километров. Это изменит транспортную ситуацию в 20 муниципалитетах», - сказал Гержик.

Он отметил, что 11 объектов планируют открыть в Красногорске (это восемь дорог, два путепровода, один тоннель), десять - в Мытищах, восемь - в Ленинском округе, по шесть - в Люберцах и Одинцове.

«Значительно улучшили транспортную ситуацию 35 муниципалитетов. <...> Ежегодный прирост - 138 километров дорог», - добавил министр.