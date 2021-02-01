РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 фев. Восемь команд приняли участие в традиционном турнире по мини-хоккею с мячом в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Турнир по мини-хоккею с мячом памяти Михаила Девишева состоялся 31 января на стадионе «Зоркий». На лед вышли спортсмены-любители от 14 лет. В турнире приняли участие восемь команд. Соревнования проводились в один этап по круговой системе», – говорится в сообщении.

Первое место по итогам ледовых баталий заняла команда «Зоркий – Ветераны». Серебро завоевал коллектив «Зоркий 85-86». Почетное третье место у команды «Зоркий 81». Также в турнире приняли участие команды: «Зоркий 80», «Зоркий 82-84», «Зоркий 70+КСШОР», «Зоркий 87-89», «Зоркий-90». В каждом коллективе памятной наградой отметили лучшего игрока.

«Этот турнир – традиционное дружеское собрание всех воспитанников спортивной школы «Зоркий». Здесь находятся сразу три поколения: играют даже дедушки, у которых внуки уже играют в детской школе. Такая преемственность поколений», – сказал один из организаторов турнира Петр Аникушин.

Михаил Девишев, памяти которого посвящен турнир, родился и вырос в Красногорске. Начал играть в юношеской команде «Зоркий» (Красногорск) в 1956 году. Выступал за команду мастеров в 1957-1962 и 1965-1969 годы. Серебряный призер чемпионата СССР 1964 года и бронзовый – 1965 года.

Девишев воспитал многих бывших ведущих игроков «Зоркого». Среди его учеников Валерий Грачев, Александр Григорьев, Николай Горелов, Дмитрий Солодов и многие другие. Много лет Михаил Константинович занимался подготовкой юных футболистов и хоккеистов, был удостоен звания заслуженного тренера России.