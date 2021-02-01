3 января 2021 года в Московском метрополитене произошло знаменательное событие: из электродепо «Фили» в самостоятельный рейс по Филевской линии впервые за долгие годы отправилась женщина-машинист.

Прекрасный пол перестали допускать к управлению поездами с начала 80-х годов XX века, но начиная с 2021 года Минтруд вновь разрешил женщинам работать машинистами. Корреспондент РИАМО выяснил, как складывалась судьба женщин за контроллерами поездов в московском метро, и взял интервью у машиниста Яны Шаровой, которая уже приступила к перевозке пассажиров в столичной подземке.

Сквозь годы и войну

На самом деле женщины-машинисты в московском метро — явление далеко не новое. Еще в конце 1936 года, «на заре» столичного сабвея, поездами там управляли три женщины.

А перед Великой Отечественной войной в московском метро работало уже несколько десятков женщин–машинистов. В марте 1942 года под руководством машиниста 2-го класса Екатерины Мишиной был запущен первый именной состав — «Женский поезд имени 8 марта».

Массовый приход женщин на работу в метро в годы Великой Отечественной войны был крайне необходим — многие метрополитеновцы, в том числе и машинисты, ушли на фронт. А женщины в те годы освоили много специальностей, считавшихся до войны преимущественно мужскими.

Например, в годы войны после окончания многочасовой смены машиниста было принято спускаться в смотровую канаву и выполнять слесарные работы по ремонту и обслуживанию вагонов. После войны помощниками машиниста и машинистами работало много женщин, многие из которых заложили основу целых трудовых династий.

Так продолжалось вплоть до начала 80-х годов прошлого века, когда по ряду причин Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС) выпустил постановление, запрещающее женщинам работать машинистами и помощниками машинистов поездов метро.

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Сорок лет запрета

В то время, когда ВЦСПС выпустил свой запрет, в московском метро машинистами и помощниками машинистов работало много женщин — им разрешили продолжать работу, но новых принимать на обучение перестали.

Единственным исключением из этого правила стала Екатерина Мозгалова, которой после многолетней работы помощником машиниста все-таки разрешили сдать экзамен на машиниста. После этого она проработала в метро до середины 90-х годов и ушла на пенсию машинистом первого класса.

А самой последней женщиной-машинистом метро была Наталья Корниенко, трудившаяся в электродепо «Северное» до 2014 года, управляя поездами на Сокольнический линии. Она успела попасть за контроллер (пульт управления поездом) еще до запрета — и оставалась преданной профессии на протяжении более 30 лет.

За те годы, когда женщин официально не допускали к управлению поездами, условия работы машинистов существенно изменились: стали удобнее сами поезда, кабины которых теперь отличаются простором, тишиной и комфортом. Их пульты управления получили улучшенную эргономику, а те функции, которые машинисты раньше выполняли вручную, были максимально автоматизированы.

Все эти изменения послужили основаниями, благодаря которым Минтруд вновь разрешил женщинам вернуться в профессию машиниста метро. Сегодня 12 женщин-машинистов уже прошли обучение и приступили к перевозке пассажиров на Филевской линии. Одна из них — 31-летняя Яна Шарова — рассказала РИАМО о том, как пришла к своей пока еще необычной профессии.

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Дорога к подземке

– Яна, расскажите о себе. Как вы пришли к профессии машиниста?

– Мне 31 год, я родом из Самарской области. У меня образование в сфере туризма, и раньше я работала в гостиничном бизнесе. Так, пять лет я была сотрудницей Олимпийского парка в Сочи, но потом переехала в Москву и устроилась в столичный метрополитен — решила строить там карьеру. Свою работу в метро я начала в должности оператора службы движения, но при этом меня очень привлекала профессия машиниста.

Я смотрела на тех, кто управляет поездами, и в глубине души завидовала им. А когда я услышала, что проводится отбор первых женщин для обучения управлению поездами, меня это заинтриговало — и я решила попробовать, подала заявку. Конечно, я очень переживала, смогу ли пройти отбор — но в конце концов все удалось, чему я очень рада.

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– Какие вступительные испытания вам пришлось пройти?

– Я, как и другие претендентки на должность машиниста, вначале прошла довольно серьезный медицинский осмотр. Была сформирована уникальная учебная группа из 25 женщин, которые решили стать машинистами.

Мы изучали технические дисциплины, разбирались с устройством вагонов, электрическими и механическими приборами, сдавали зачеты и экзамены, проходили практику. Проверяющие оценивали наши знания. За все время обучения с помощью специальных программ изучили каждый винтик поезда. Наше обучение началось в феврале, а закончилось в декабре 2020 года.

В итоге «права» на управление поездами метро получили 12 женщин, включая меня, — меньше половины от тех, кто поступил на обучение.

– Что во время обучения на машиниста вам запомнилось больше всего?

– Мне пришлось приложить много усилий, чтобы вникнуть в большое количество технической литературы — это было непросто. И, конечно, первая поездка в кабине машиниста оставила после себя непередаваемые ощущения — это было очень интересно, я потом недели две ходила под впечатлением.

Многие спрашивают, не пугает ли меня работа под землей. Скажу честно — такого нет. Но надо заметить, что все женщины, ставшие машинистами в московском метро, сегодня работают на Филевской линии. На ней много открытых перегонов. Так что работать исключительно под землей мне пока не приходилось — но, думаю, я справлюсь и с этим, если придется.

– Как к вашему решению стать машинистом отнеслись близкие?

– Вообще, никого из моих близких в транспортной сфере нет — можно сказать, я дебютировала в этом направлении. Хотя, к слову, сама транспортом я управлять умею: мне приходилось водить и машину, и мопед.

Конечно, многие из моих родственников, узнав о том, что я собираюсь стать машинистом, сильно удивились: они считали, что это какая-то исключительно мужская профессия, где нужна сила. Но это просто устаревший стереотип: если вникнуть в тонкости профессии машиниста, становится понятно, что это совсем не так.

Потом, когда близкие увидели, что я действительно иду по этому пути, они приняли мое решение и стали поддерживать. Ну а мой муж поддерживал меня в идее стать машинистом с самого начала.

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– Сложно ли работать в мужском коллективе метро?

– Нет, отношение со стороны коллег-мужчин вполне адекватное. К нам они относятся по-товарищески, именно как к коллегам. Те, кто меня окружает на работе, всегда относятся с пониманием и готовы при необходимости прийти на помощь, что очень радует. К слову, в бытовых вопросах тоже нет никаких сложностей. Нам на работе предоставили отдельные комнаты отдыха, где чувствуешь себя так же комфортно, как дома.

– Когда женщины-машинисты в метро вышли на работу, в сети нашлись критики, которые заявили, что им не место за контроллерами поездов. Вы сталкивались с подобным?

– Я в принципе стараюсь не обращать внимание на негатив. Если взять любое явление, то всегда найдутся и те, кто за, и те, кто против — это нормально. Так что критика для меня не является какой-то проблемой.

Мне всегда любопытно смотреть, как пассажиры реагируют на меня в качестве машиниста. Некоторые замечают, что за контроллером женщина — и с удивлением всматриваются в кабину, проверяют, не показалось ли им.

Некоторые даже пытаются снять меня на камеры смартфонов — видно, что для пассажиров пока женщины, управляющие поездами в метро, в новинку.

– Вы работаете машинистом около месяца — какие у вас ощущения от работы на данный момент?

– Пока мне очень нравится работать машинистом — я понимаю, что приняла верное решение, выбрав эту профессию. Она одновременно и очень увлекательная, и очень ответственная. При этом работа в метро — это стабильность, что важно в наше время. Сейчас я машинист III класса, но со временем хочу вырасти до I класса, а потом стать машинистом-инструктором и помогать тем, кто мечтает управлять поездами, воплощать свои мечты.

Тем, кто хочет стать машинистом, я советую подходить к своему выбору ответственно и проявить максимальное упорство. Конечно, поначалу будет сложно — особенно тем женщинам, которые раньше не имели никакого отношения к технике. Но все преодолимо, и уже полгода спустя будет куда проще. А главное, придет понимание, что работа машинистом того стоит. Главное — поставить цель и к ней идти.