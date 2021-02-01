РИАМО - 1 фев. Порядка 100 километров автодорог планируется построить на территории Подмосковья в этом году, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В 2021-м году планы по строительству: 15 объектов, шесть федеральных и девять региональных. Протяженность — 97,6 километра. Объем капитальных вложений — 130 миллиардов рублей», — сказал Гержик.

Он отметил, что долгожданными проектами являются участок трассы М-5 «Урал» с 19-го по 28-й километр, пятиполосное движение по Минскому шоссе в Одинцово, а также мост через реку Вейна в Рузе.

«Также будет открыт обход Коломны, кольцевое пересечение в Шереметьеве, Воскресенский мост, путепровод Фрунзе в Мытищах, улица Чистяковой в Одинцове и развязка на пересечении трассы М-10 «Россия», — заключил министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал строителей и глав муниципалитетов сдавать дорожные объекты в Подмосковье досрочно.