РИАМО - 1 фев. В Подмосковье в 2020 году открыли 19 дорожных объектов протяженностью 356 километров, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Стоимость проектов составила 349 миллиардов рублей, уточняется в презентации.

«В 2020 году открыто движение на 19 объектах, из них 15 региональных, четыре федеральных. Протяженность - 356 километров», - сказал Гержик в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что среди крупных объектов - ЦКАД, развязка на улице Репина в Химках, улица 43 Армии в Подольске, развязка в Обухове.

Ранее Гержик сообщил, что на строительство дорог и дорожных объектов в Московской области с 2013 года было направлено свыше 700 миллиардов рублей.

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