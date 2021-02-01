РИАМО - 1 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил вывести весь транзитный транспорт из Сергиева Посада и направить поток по построенной объездной дороге.

«Построили обход Сергиева Посада. Мы, как я понимаю, так и не вывели из города транзитный транспорт. Почему по центральной улице едет транзитный транспорт?», — спросил Воробьев главу округа Михаила Токарева в ходе совещания.

Как уточнил Токарев, грузовой транспорт вывели с проспекта Красной Армии, однако легковой транзитный транспорт продолжает ехать через город.

С 15 декабря 2019 года в Сергиевом Посаде ввели запрет на въезд грузового транспорта массой выше 3,5 тонны в дневное время по проспекту Красной Армии. Грузовики могут ездить по новой дороге в обход города.

Движение транспорта по третьему этапу объездной дороги запустили в середине ноября 2019 года. Она начинается от трассы М-8 «Холмогоры» и продолжается до Сергиева Посада (Московское шоссе) по направлению к селу Благовещенье.