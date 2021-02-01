РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 фев. На первенстве Центрального федерального округа по греко-римской борьбе среди кадетов до 18 лет спортсмены из Люберец заняли призовые места, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Соревнования прошли с 29 по 31 января в Рязани. В них приняли участие около 200 борцов.

«Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец Илья Самойленко и Ризван Алимов на первенстве ЦФО заняли первое и третье места соответственно. В шаге от победы остались Олег Мулюкин, Осман Шукуров, Абдулазиз Сафаров и Роман Рябуха», - говорится в сообщении.

Победители и призеры соревнований выступят на первенстве России по греко-римской борьбе, которое пройдет в Омске в конце февраля.