РИАМО - 1 фев. За прошедшую неделю жители Подмосковья в социальных сетях чаще всего оставляли обращения по теме транспорта, благоустройства и ЖКХ, число обращений по теме энергетики снизилось, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«Больше всего сообщений было по дорогам и транспорту, благоустройству и ЖКХ. Основная причина - погодные условия. Самый большой рост (числа – ред.) был по образованию, строительству и благоустройству», - сказала Звягина в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Она добавила, что по теме дорог и транспорта число обращений выросло на 24%. Больше всего обращений поступало по теме уборки дорог от снега. Также выросло число обращений по поводу ремонта дорог.

«После перепада температур и таяния снега стало разрушаться дорожное покрытие и образовались ямы», - отметила Звягина.

Также за прошедшую неделю был зафиксирован спад обращений по теме энергетики – он составил порядка 65%. По теме медицины также снизилось число обращений. В основном люди просят развернуть дополнительные пункты вакцинации от коронавируса.