РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 фев. На рабочих местах с 25 по 31 января прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции 255 сотрудников предприятий городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На минувшей неделе в рамках графика выездов на предприятия мобильный пункт вакцинации от Covid-19 посетил четыре организации городского округа Люберцы: АО «Люберецкая теплосеть», АО «ВИК» «Тензо-М», НПП Звезда, АО НЦВ имени М.Л. Миля и Н.И. Камова. Вакцинацию от коронавируса прошли 255 работников предприятий, из которых 47 имеют хронические заболевания и 67 - в возрасте старше 60 лет», - говорится в сообщении. ⠀

Пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса может любой желающий от 18 лет и старше. Записаться на прививку в поликлинике можно по телефону 122 или через портал госуслуг. Кроме того, мобильный пункт вакцинации работает на территории торговых центров округа. ⠀

График работы мобильного пункта вакцинации на территории торговых центров: 6 февраля - ТЦ «Светофор» по адресу: Люберцы, улица Побратимов, дом №7; 13 февраля - ТЦ «Торговые ряды» по адресу: Люберцы, улица Инициативная, дом №7Б, с 10:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Запись не требуется.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

1 ФЕВРАЛЯ

- По вакцинации в Подмосковье лидируют городские округа Химки, Богородский и Красногорск. Среди средних по размеру округов - Чехов, Серпуховский и Жуковский. Среди маленьких - Электрогорск, Дубна, Павловский Посад.

- 4,7 тыс человек сделали прививки от Covid в подмосковных ТЦ за неделю. Пункты вакцинации организованы пв 35 торговых центрах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Записаться на вакцинацию от Covid‑19 в Подмосковье можно будет через колл‑центр. В настоящее время на вакцинацию в регионе записался 121 071 человек.

- Число госпитализаций пациентов с Covid в Подмосковье снизилось на 13%. На фоне улучшения ситуации по инфекции в Подмосковье сокращают число больничных коек для пациентов с коронавирусом.

- Страховые выплаты больным коронавирусом приблизились к 1 млрд руб. В 2020 году страховки от коронавирусной инфекции приобрели свыше 8 миллионов человек.

- Медведев сделал прививку от коронавируса. Он не сказал, каким именно препаратом ему сделали прививку. Зампред Совбеза пояснил, что не стал этого говорить, «чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой».

- Московские заведения потеряли минимум 25% выручки из‑за запрета работать ночью. У некоторых заведений произошло десятикратное сокращение прибыли.

- За сутки в России зарегистрировали 17 648 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 068 больных. В Москве - 2 037.