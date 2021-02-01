РИАМО - 1 фев. На строительство дорог и дорожных объектов в Московской области с 2013 года было направлено свыше 700 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«С 2013 по 2020 год построили 158 объектов протяженностью 866 километров, объем капитальных вложений составил 715 миллиардов рублей», - сказал Гержик.

Из них порядка 565 миллиардов рублей - это федеральные средства.

В регионе планируют построить 27 транспортных объектов по федеральной президентской программе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил сдавать дорожные объекты в области досрочно, строителей нужно настраивать именно на такой результат.

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