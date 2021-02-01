РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 фев. Одиннадцать семей из аварийного подъезда в доме на Первомайской улице Красногорска получили жилье из маневренного фонда в связи с угрозой возникновения ЧП, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В доме №7 по улице Первомайской в оперативном порядке расселили один из подъездов связи с угрозой возникновения ЧП», – говорится в сообщении.

Угроза разрушения несущих конструкций одного из подъездов аварийного дома возникла поздно вечером 26 января. Жители квартиры на третьем этаже заметили большую трещину между полом и стеной кухни, а также на стене со стороны лестничных маршей.

По итогам комиссионного осмотра здания главой городского округа Эльмирой Хаймурзиной было принято решение об эвакуации жильцов четвертого подъезда. Семьи временно расселили в гостиницах, параллельно начался процесс подбора жилья для переселенцев.

«Девять семей получили жилье по улице Оранжерейной в Красногорск, одна семья получила квартиру в ЖК «Изумрудные холмы» и одна – в Путилкове», – пояснила начальник управления по социальным вопросам администрации Красногорска Эльвира Кавалерская.

Она также отметила, что все жильцы предварительно осмотрели новые квартиры и дали свое согласие на предоставление жилья по договору маневренного фонда.

«В первой декаде февраля с гражданами будут заключены договоры найма. Администрацией округа переселенцам также оказана помощь в переезде», – добавляется в материале.

Дом №7 по улице Первомайской в Красногорске ранее был признан аварийным и включен в госпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилфонда МО на 2019-2025 годы».