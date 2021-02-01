РИАМО - 1 фев. Дом на 119 квартир по программе реновации жилфонда столицы начали строить в столичном районе Зюзино, его планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Жилой дом построят на Болотниковской улице, владение 43. Он рассчитан на 119 квартир, их общая площадь составит 6784 квадратных метра.

«В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году», — сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

В квартирах будет готовый ремонт по стандартам реновации. Лоджии остеклят. Фасад здания отделают клинкерной плиткой и керамическим пиленым кирпичом.

В вестибюле разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую дворников и почтовые ящики. В доме установят два лифта на 1000 и на 630 килограммов. Вход в здание для удобства детских и инвалидных колясок сделают на одном уровне с землей. Плитка на входе будет защищена от скольжения.

Территорию вокруг дома облагородят. На ней высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, установят детскую и спортивную площадки, а также оборудуют зону отдыха.

Сейчас в районе Зюзино строят восемь жилых домов на 1042 квартиры для переселения по реновации. Пять из них введут уже в текущем году. Зюзино — один из самых больших в Москве районов по количеству домов, включенных в программу реновации. Новые квартиры получат около 48 тысяч жителей района. Расселять будут жителей 182 старых домов.