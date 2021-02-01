В столице продолжается застройка промышленных зон в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Многие промзоны образовались на окраинах Москвы еще в середине прошлого века. С постепенным расширением столицы они оказались окружены жилой застройкой и деловыми кварталами. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся промзоны Москвы в ближайшие годы. Сегодня наш рассказ – о реновации промзоны «Осташковское шоссе» на северо-востоке столицы.

Место с историей

Промзона «Осташковское шоссе» находится на Тайнинской улице в районе Лосиноостровский (Северо-Восточный административный округ Москвы). Свою историю эта улица ведет с 60-х годов XX века, а названа она в честь села Тайнинское, территория которого сегодня входит в состав подмосковных Мытищ.

Село Тайнинское впервые упоминается в 1401–1410 годах в духовной грамоте (завещании) князя Владимира Андреевича Серпуховского – героя Куликовской битвы. Название «Тайнинское», вероятно, происходит от слова «Стан» – места остановки князя для сбора дани.

На Тайнинской улице довольно быстро появилась крупная промзона, площадь которой достигла около 83 гектаров. Однако, как и другие промзоны столицы, за последние 20–30 лет промзона «Осташковское шоссе» опустела – ее прежние предприятия вывели за черту города. Оставшиеся территории стали превратились в склады и свалки, исключенные из городской жизни.

Из всех 83 гектаров промзоны «Осташковское шоссе» столичные власти намерены подвергнуть реновации лишь небольшую часть – около 4,5 гектара. Эту территорию окружает завод по ремонту автомобилей, институт Минобороны России и гаражно-строительный кооператив (ГСК) «Антенна», а также ряд мелких промышленных и бизнес-объектов.

По соседству также есть неработающий промышленный комплекс по производству химических реактивов и особо чистых химических веществ. Однако пугаться этого не стоит – экологическая обстановка в районе промзоны нормальная, а те предприятия, которые продолжают функционировать, работают в соответствии с современными стандартами и очищают дым до безопасных параметров.

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Второе дыхание промзоны

страница департамента градостроительной политики Москвы в facebook

Реновация «Осташковского шоссе» стала одним из первых проектов по перестройке промзон в столице. Подрядчик – строительная компания «Эталон» – получила объект под свою ответственность весной 2017 года. После этого началась разработка плана реновации, который позже был утвержден на уровне правительства Москвы и запущен в работу.

Как рассказал в минувшем декабре заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на месте промзоны «Осташковское шоссе» появится жилая застройка общей площадью 61,5 тысячи квадратных метров с социальными объектами площадью в почти 13 тысяч «квадратов».

На Тайнинской улице в рамках реновации промзоны каркасно-монолитным способом возведут четыре многоэтажных здания, оформленные в едином стиле. Все корпуса оборудуют лифтами, системами видеонаблюдения, широкими лестничными пролетами, пандусами для детских и инвалидных колясок, а также техническими первыми этажами, пригодными для бизнес-целей.

Рядом с новыми домами на Тайнинской улице планируется организовать парки и аллеи, спортивные и детские площадки, а также парковки. Рядом с корпусами построят детский сад на 125 мест и начальную школу на 200 мест. При этом проезд во внутридомовую зону для автомобилей будет закрыт – исключение сделают лишь для машин экстренных служб.

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Ставка на технопарк

На территории промзоны «Осташковское шоссе» планируется возведение не только жилой застройки, но и создание собственного технопарка, который должен привлечь на северо-восток Москвы как потенциальных инвесторов, так и гостей города.

«Технопарковая зона на стыке жилых территорий полезна для развития городской среды. Благодаря такой зоне производства, чьи технологии не загрязняют окружающую среду, получают возможности к развитию», – говорит архитектор и основатель архитектурной практики «Северин Проект» Александр Балабин.

По мнению Балабина, технопарк на месте промзоны «Осташковское шоссе» может стать своего рода коворкингом для малых и средних предприятий. Такие объекты в районе, где проводится реновация, нужны не меньше, чем офисы или образовательно-культурные учреждения.

«Иначе есть риск получить очередные спальные районы, которые по мере морального старения маргинализируются и требуют новой реновации», – отмечает эксперт.

Как считает Александр Балабин, в превращении «Осташковского шоссе» в жилой массив нет никаких минусов –это нормальный и логичный процесс, особенно с учетом того, что промзона не относилась к категории наукоградских.

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Парки и секретный пляж

сайт префектуры СВАО г. Москвы

Территория, где находится промзона «Осташковское шоссе», обладает рядом достоинств, которые открывают перспективы для создания нового и качественного жилого района.

Так, относительно недалеко есть две станции метро – «Бабушкинская» и «Медведково», платформа Лось, достаточно широкие улицы (Енисейская, Широкая, Летчика Бабушкина) и большой торговый центр «Европолис».

Как отмечает доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Юлия Грызенкова, важно и то, что неподалеку от промзоны есть несколько парков и прогулочных зон – в частности, пойма реки Яузы и небольшой парк «Торфянка». А чуть дальше расположен знаменитый Лосиный остров.

«Есть небольшой секрет, известный местным жителям – от станции метро «Медведково» ходит рейсовый московский автобус до поселка Поведники на берегу Клязьминского водохранилища. Поэтому летом за полчаса можно добраться до хорошего пляжа и леса», – говорит Грызенкова.

Директор направления «Сопровождение строительных проектов» группы консалтинговых компаний SRG Алексей Ефанов указывает на то, что у проекта застройки промзоны «Осташковское шоссе» есть плюсы. Главный из них – это продуманные планировочные решения: большие площади озеленения, двор без машин и достаточное количество мест в детском саду и школе для жителей квартала. Впрочем, есть у проекта и объективные минусы.

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Парковочный вопрос

Как отмечает Юлия Грызенкова, к недостаткам территории «Осташковского шоссе» можно отнести то, что она не может похвастаться большим количеством магазинов в шаговой доступности и объектов соцкультбыта. Тем не менее, они должны появиться при комплексном освоении территории промзоны.

По мнению Алексея Ефанова негативным фактором является и то, что место, где в рамках реновации возведут жилые дома, будет с трех сторон зажато промышленными площадками. При этом въезд на территорию квартала будет возможен лишь с одной улицы –Тайнинской.

«Вероятно, она будет заставлена автомобилями, поскольку далеко не все смогут позволить себе машиноместо на многоуровневой парковке рядом с кварталом, Да и ее вместимость в 189 машиномест представляется недостаточной», – объясняет эксперт.

Куда более серьезная проблема квартала – пробки на проспекте Мира и МКАД, основных магистралях для выезда из района. Впрочем, столичные власти пусть медленно, но борются с этой проблемой при помощи новых развязок и транспортной Северо-Восточной хорды. Поэтому есть шанс, что жилье на месте промзоны «Осташковское шоссе» в конечном итоге окажется востребованным у покупателей.